استطلاع رأي: 47.8% من الأتراك يرفضون إدارة إردوغان للبلاد

أظهرت نتائج استطلاع رأي حسب شركة أيمتروبول أجرته في فبراير الماضى، رفض 47.8% من المشاركين لطريقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إدارة البلاد.وذكرت الشركة إن 46 % من المشاركين وافقوا على طريقة أردوغان في إدارة تركيا، في حين رفضها 47.8%.وأوضحت نتائج الاستطلاع أن هناك 9.9% من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية و28.3% من مؤيدي حزب الحركة القومية لا يقبلون بأردوغان رئيسًا لتركيا.