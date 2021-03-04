استطلاع رأي: 47.8% من الأتراك يرفضون إدارة إردوغان للبلاد
الخميس 04/مارس/2021 - 03:29 م
منار أحمدطباعة
أظهرت نتائج استطلاع رأي حسب شركة أيمتروبول أجرته في فبراير الماضى، رفض 47.8% من المشاركين لطريقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إدارة البلاد.
وذكرت الشركة إن 46 % من المشاركين وافقوا على طريقة أردوغان في إدارة تركيا، في حين رفضها 47.8%.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن هناك 9.9% من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية و28.3% من مؤيدي حزب الحركة القومية لا يقبلون بأردوغان رئيسًا لتركيا.
وذكرت الشركة إن 46 % من المشاركين وافقوا على طريقة أردوغان في إدارة تركيا، في حين رفضها 47.8%.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن هناك 9.9% من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية و28.3% من مؤيدي حزب الحركة القومية لا يقبلون بأردوغان رئيسًا لتركيا.