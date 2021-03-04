التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

كشفت مصادر قضائية عن التحفظ على أموال عناصر الجماعة الإسلامية، ووضعهم على قوائم ترقب السفر والوصول وإسقاط الجنسية، وذلك بناءً على الحكم الصادر من محكمه النقض اليوم الخميس، بإدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية وإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين.وكشفت المصادر أن الأجهزة المعنية نفذت حكم المحكمة بالتحفظ على أموال عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، ومجدي حسين، وصفوت عبد الغني، ومحمد الاسلامبولي، وإسلام الغمري، ومصطفى حمزة، وقيادات الجماعة الإسلامية و٨٣ إرهابيا آخرين، كما تم إخطار جميع المواني البرية والجوية والبحرية بدرجهم على قوائم ترقب الوصول ومنع السفر.