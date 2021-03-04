المعارضة التركية: قصر أردوغان يكلف البلاد أكثر من مليون دولار يوميًا





وأردف: "باختصار، تركيا، التي تعرضت للعار أمام العالم بمثل هذا المستوى من التضخم ومع مؤشراتها الاقتصادية المنهارة، هي دولة تستخدم أغلى رئيس في العالم".

قالت المعارضة التركية، اليوم الخميس، إن قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكلف البلاد أكثر من 10 ملايين ليرة (1.3 مليون دولار) يوميًا.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، فقد وصفت المعارضة التركية أردوغان بـ"أغلى رئيس في العالم"، قائلة إن مجمع قصره الرئاسي في العاصمة أنقرة يكلف البلاد أكثر من 10 ملايين ليرة يوميًا.من جهته، كان قد أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة "إنجين ألتاي"، أن أردوغان "أغلى رئيس في العالم"، حيث يكلف دافعي الضرائب ملايين الليرات كل عام.كما أضاف، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، مساء أمس الأربعاء: "هل تعرفون كم هي فقط تكلفة أفراد الأمن للرئاسة لعام 2020؟، 263.6 مليون ليرة، الدولة وشعبنا ينفقون الأموال لحماية رئيسنا، لا تخف أردوغان، عهد الانقلابات انتهى وبات وراءنا، سنحمي حياتك".إلى ذلك، قال: "طائرتا هليكوبتر و110 مركبات ترافق أردوغان على الطريق البالغ طوله 6 كيلومترات بين القصر الرئاسي ومبنى البرلمان كل يوم".وتابع: "هل هناك إهدار للمال أكثر من هذا؟ إنه على بعد 6 كم فقط، 6 كم فقط، أنت موجود بالفعل في عاصمة الجمهورية التركية، 110 مركبات وطائرتا هليكوبتر، ماذا يعني هذا؟ إن رئيسنا مُكلف ومُكلف".كما انتقد الرئيس التركي بسبب النفقات الباهظة، قائلًا إن مجمع القصر الرئاسي في منطقة بيشتيب بالعاصمة أنقرة يكلف أكثر من 10 ملايين ليرة في اليوم.