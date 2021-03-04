حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادى الترم الأول 2021





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ورقة امتحانية ادعت أنه امتحان طلاب الصف الثاني الإعدادي والذي ينعقد في ظروف استثنائية خاصة مع اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم ويتسبب في الوفاة الفورية عقب تدمير الأجهزة الحيوية بالكامل.





ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة خبر تسريب و أكدت أن نموذج الامتحانات المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا أحد النماذج الاسترشادية التي وضعتها الوزارة بشكل رسمي لبيان مدى استيعاب الطلاب للمناهج.





الإجراءات الاحترازية خلال فترة امتحانات 2021





تشدد يوميا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل لجان الامتحانات المدرسية خوفا على تفشي العدوى بين الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات النهائية التي تقيم الطلاب في مدى استيعاب الطلاب لمناهج الفصل الدراسي الأول خاصة وأن المرض مدمر للخلايا المناعية في جسم الإنسان وتقضي على الأجهزة الحيوية تماما لذلك ألزمت الوزارة الطلاب بارتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بشكل طبي كما هو موضح في كافة الاعلانات الوقائية مع تخصيص حجرة عزل في حالة اشتباه بين الطلاب.









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شكل الورقة الامتحانية المقيمة لطلاب الصف الثاني الإعدادي





احتل حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادى الترم الأول 2021 المنصات الإلكترونية مؤخرا خاصة مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة امتحانية تغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي وفقا لما تم إعلانه من قبل الوزارة مؤخرا من أن أسئلة الامتحان ستكون صح وخطأ مع ذكر السبب، واختيار من متعدد لقياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية التي حصلوا عليها عن طريق المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا.







