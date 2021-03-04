رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادى الترم الأول 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 11:00 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
حظيت حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2021 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة خاصة مع تداول نماذج من الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الواقعة وشكل الورقة الامتحانية لطلاب الصف الثاني الإعدادي.

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادى الترم الأول 2021


تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ورقة امتحانية ادعت أنه امتحان طلاب الصف الثاني الإعدادي والذي ينعقد في ظروف استثنائية خاصة مع اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم ويتسبب في الوفاة الفورية عقب تدمير الأجهزة الحيوية بالكامل.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة خبر تسريب و أكدت أن نموذج الامتحانات المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا أحد النماذج الاسترشادية التي وضعتها الوزارة بشكل رسمي لبيان مدى استيعاب الطلاب للمناهج.

الإجراءات الاحترازية خلال فترة امتحانات 2021


تشدد يوميا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل لجان الامتحانات المدرسية خوفا على تفشي العدوى بين الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات النهائية التي تقيم الطلاب في مدى استيعاب الطلاب لمناهج الفصل الدراسي الأول خاصة وأن المرض مدمر للخلايا المناعية في جسم الإنسان وتقضي على الأجهزة الحيوية تماما لذلك ألزمت الوزارة الطلاب بارتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بشكل طبي كما هو موضح في كافة الاعلانات الوقائية مع تخصيص حجرة عزل في حالة اشتباه بين الطلاب.


اقرأ أيضاً

شكل الورقة الامتحانية المقيمة لطلاب الصف الثاني الإعدادي


احتل حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادى الترم الأول 2021 المنصات الإلكترونية مؤخرا خاصة مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة امتحانية تغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي وفقا لما تم إعلانه من قبل الوزارة مؤخرا من أن أسئلة الامتحان ستكون صح وخطأ مع ذكر السبب، واختيار من متعدد لقياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية التي حصلوا عليها عن طريق المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا.


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تطعيم «كبار السن» ضد كورونا في الإسماعيلية بدءًا من اليوم

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

الصور

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

image description

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى