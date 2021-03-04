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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بأسوان

الخميس 04/مارس/2021 - 09:19 ص
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
أسوان_إسراء توفيق
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يواصل اليوم الخميس، الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة أسوان، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020 -2021.

وتوافد طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس لإداء امتحاناتهم، حيث تبدأ اللجان في تمام الساعه التاسعة صباحًا؛ نظرًا لأن محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى، وجاء ذلك بعد قرار الوزاره لتقسيم المحافظات لحل مشكلة السيستم.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوى امتحانهم خلال اللجنة الأولى في مادة اللغة الأجنبية الثانية، والتي بدأت منذ قليل وتنتهي الساعه 10صباحًا، بينما يستكمل طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع خلال اللجنة الثانية والتي تبدء في  تمام الساعه 11 صباحًا حتى  12 مساءًا، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة أسوان ٥٨٥٦ طالبًا وطالبة.

كما انطلقت امتحانات الصف الثاني الإعدادى، حيث يؤدي الطلاب (امتحان واحد فقط متعدد التخصصات) فى الفترة من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر صباحًا.

وفى سياق متصلًا يواصل طلاب التعليم الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج)،  امتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.






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