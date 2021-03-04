طالبات «تانية ثانوي» يتوافدن على لجان الامتحانات بالغردقة (صور)

توافدت طالبات مدرسة الغردقة الثانوية بنات، على مقار لجانهم لأداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس، وسط إجراءات احترازية وتعقيم قبل دخول اللجان، كما تم توزيع مطهرات عليهن ضمن إلاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.من جانبه قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحر الأحمر، إن الطلاب يؤدون الامتحانات اليوم إلكترونيا في مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية "الفرنسية"، داخل المدارس عن طريق شبكة الإنترنت المتاحة بالمدارس أو شريحة البيانات التي تم تسليمها للطلاب، ولا يسمح بعقد الامتحان بأي حال من الأحوال خارج المدرسة، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل شكاوى من الطلاب خلال الامتحانات حتى الآن وتم حل جميع المشكلات التي واجهتهم فورًا.وأضاف منير، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من أعمال تطهير وتعقيم اللجان وإجراءات الكاشف الحرارى للطلاب، بالإضافة لارتداء الجميع الكمامات والمرور على بوابات التعقيم والتباعد بين الطلاب داخل اللجان.ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الفترة الأولى، ومادة علم النفس والاجتماع في الفترة الثانية بالنظام الالكتروني التابلت.