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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 10:59 ص
جريدة الدستور
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ينشر «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلوات الخمسة بمحافظات مصر، والدول العربية اليوم الخميس 4-3-2021، في إطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الإيماني بكل دولة لأداء الفرض في لحظته.

ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس


مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزة

الصلاة الفجْر 4:51 AM
الشروق 6:18 AM
الصلاة الظُّهْر 12:07 PM
الصلاة العَصر 3:26 PM
الصلاة المَغرب 5:56 PM
الصلاة العِشاء 7:13 PM

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:56 AM
الشروق 6:24 AM
صلاة الظُّهْر 12:12 PM
صلاة العَصر 3:31 PM
صلاة المَغرب 6:01 PM
صلاة العِشاء 7:19 PM

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية

صلاة الفجْر 4:47 AM
الشروق 6:14 AM
صلاة الظُّهْر 12:03 PM
صلاة العَصر 3:22 PM
صلاة المَغرب 5:52 PM
صلاة العِشاء 7:09 PM

مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:40 AM
الشروق 6:04 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:15 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:01 PM

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان
صلاة الفجْر 5:22 AM
الشروق 6:44 AM
صلاة الظُّهْر 12:36 PM
صلاة العَصر 3:58 PM
صلاة المَغرب 6:29 PM
صلاة العِشاء 7:42 PM

مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية

مواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:23 AM
الشروق 6:39 AM
صلاة الظُّهْر 12:33 PM
صلاة العَصر 3:55 PM
صلاة المَغرب 6:26 PM
صلاة العِشاء 7:56 PM

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
صلاة الفجْر 5:24 AM
الشروق 6:41 AM
صلاة الظُّهْر 12:33 PM
صلاة العَصر 3:55 PM
صلاة المَغرب 6:26 PM
صلاة العِشاء 7:56 PM

مواقيت الصلاة في مسقط
صلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:25 AM
صلاة الظُّهْر 12:17 PM
صلاة العَصر 3:39 PM
صلاة المَغرب 6:10 PM
صلاة العِشاء 7:40 PM

مواقيت الصلاة في دبي
صلاة الفجْر 5:23 AM
الشروق 6:39 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:57 PM
صلاة المَغرب 6:23 PM
صلاة العِشاء 7:53 PM

مواقيت الصلاة في عمان
صلاة الفجْر 4:39 AM
الشروق 5:55 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 3:07 PM
صلاة المَغرب 5:41 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM

مواقيت الصلاة في اليمن
صلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:14 AM
صلاة الظُّهْر 12:12 PM
صلاة العَصر 3:32 PM
صلاة المَغرب 6:09 PM
صلاة العِشاء 7:39 PM

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مواقيت الصلاة في الكويت
صلاة الفجْر 4:49 AM
الشروق 6:10 AM
صلاة الظُّهْر 12:00 PM
صلاة العَصر 3:20 PM
صلاة المَغرب 5:50 PM
صلاة العِشاء 7:20 PM

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