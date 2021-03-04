مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزة

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية

مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ



مواقيت الصلاة في الكويت

صلاة الفجْر 4:49 AM

الشروق 6:10 AM

صلاة الظُّهْر 12:00 PM

صلاة العَصر 3:20 PM

صلاة المَغرب 5:50 PM

صلاة العِشاء 7:20 PM

ينشر «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلوات الخمسة بمحافظات مصر، والدول العربية اليوم الخميس 4-3-2021، في إطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الإيماني بكل دولة لأداء الفرض في لحظته.ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.الصلاة الفجْر 4:51 AMالشروق 6:18 AMالصلاة الظُّهْر 12:07 PMالصلاة العَصر 3:26 PMالصلاة المَغرب 5:56 PMالصلاة العِشاء 7:13 PMصلاة الفجْر 4:56 AMالشروق 6:24 AMصلاة الظُّهْر 12:12 PMصلاة العَصر 3:31 PMصلاة المَغرب 6:01 PMصلاة العِشاء 7:19 PMصلاة الفجْر 4:47 AMالشروق 6:14 AMصلاة الظُّهْر 12:03 PMصلاة العَصر 3:22 PMصلاة المَغرب 5:52 PMصلاة العِشاء 7:09 PMصلاة الفجْر 4:40 AMالشروق 6:04 AMصلاة الظُّهْر 11:55 AMصلاة العَصر 3:15 PMصلاة المَغرب 5:45 PMصلاة العِشاء 7:01 PMمواعيد الصلاة في محافظة أسوانصلاة الفجْر 5:22 AMالشروق 6:44 AMصلاة الظُّهْر 12:36 PMصلاة العَصر 3:58 PMصلاة المَغرب 6:29 PMصلاة العِشاء 7:42 PMمواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربيةمواقيت الصلاة في مكةصلاة الفجْر 5:23 AMالشروق 6:39 AMصلاة الظُّهْر 12:33 PMصلاة العَصر 3:55 PMصلاة المَغرب 6:26 PMصلاة العِشاء 7:56 PMمواقيت الصلاة في المدينة المنورةصلاة الفجْر 5:24 AMالشروق 6:41 AMصلاة الظُّهْر 12:33 PMصلاة العَصر 3:55 PMصلاة المَغرب 6:26 PMصلاة العِشاء 7:56 PMمواقيت الصلاة في مسقطصلاة الفجْر 5:08 AMالشروق 6:25 AMصلاة الظُّهْر 12:17 PMصلاة العَصر 3:39 PMصلاة المَغرب 6:10 PMصلاة العِشاء 7:40 PMمواقيت الصلاة في دبيصلاة الفجْر 5:23 AMالشروق 6:39 AMصلاة الظُّهْر 12:35 PMصلاة العَصر 3:57 PMصلاة المَغرب 6:23 PMصلاة العِشاء 7:53 PMمواقيت الصلاة في عمانصلاة الفجْر 4:39 AMالشروق 5:55 AMصلاة الظُّهْر 11:48 AMصلاة العَصر 3:07 PMصلاة المَغرب 5:41 PMصلاة العِشاء 6:57 PMمواقيت الصلاة في اليمنصلاة الفجْر 5:01 AMالشروق 6:14 AMصلاة الظُّهْر 12:12 PMصلاة العَصر 3:32 PMصلاة المَغرب 6:09 PMصلاة العِشاء 7:39 PMاقرأ أيضاً..