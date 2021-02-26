موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 26-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-2-2021

مواقيت الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت الصلاة في مطروح

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية



سعر اليورو اليوم الجمعة 26-2-2021 فى البنوك المصرية (dostor.org)

مواقيت الصلاة في حلايب الفجر 4:36 ص

الشروق 5:57 ص

الظهر 11:46 م

العصر 3:7 م

المغرب 5:36 م

العشاء 6:48 م

مواقيت الصلاة في العلمين الفجر 5:7 ص

الشروق 6:34 ص

الظهر 12:17 م

العصر 3:33 م

المغرب 6:00 م

العشاء 7:18 م

مواقيت الصلاة في كاترين الفجر 4:47 ص

الشروق 6:13 ص

الظهر 11:57 م

العصر 3:15 م

المغرب 5:42 م

العشاء 6:58 م الفجر 4:36 صالشروق 5:57 صالظهر 11:46 مالعصر 3:7 مالمغرب 5:36 مالعشاء 6:48 مالفجر 5:7 صالشروق 6:34 صالظهر 12:17 مالعصر 3:33 مالمغرب 6:00 مالعشاء 7:18 مالفجر 4:47 صالشروق 6:13 صالظهر 11:57 مالعصر 3:15 مالمغرب 5:42 مالعشاء 6:58 م

تنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٢٦-٢-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن مواعيد الصلاة، بحسب أخر تحديثات دار الإفتاء المصرية، اليوم، ويبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن مواقيت الصلاة التي تعد إحدى أهم اهتمامات القارىء المصري والعربي يوميًا.ونقدم لكم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، مطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين".ويحتوي التقرير مواعيد الصلاة في كافة أوقات الفروض، "صلاة الفجر، والشروق، والظهر والعصر، والمغرب، والعشاء".الفجر 4:58 صالشروق 6:24 صالظهر 12:8 مالعصر 3:24 مالمغرب 5:52 مالعشاء 7:9 مالفجر 5:3 صالشروق 6:30 صالظهر 12:13 مالعصر 3:29 مالمغرب 5:56 مالعشاء 7:14 مالفجر 4:51 صالشروق 6:13 صالظهر 12:1 مالعصر 3:21 مالمغرب 5:50 مالعشاء 7:3 مالفجر 4:46 صالشروق 6:11 صالظهر 11:56 مالعصر 3:14 مالمغرب 5:41 مالعشاء 6:57 مالفجر 5:14 صالشروق 6:41 صالظهر 12:24 مالعصر 3:39 مالمغرب 6:07 مالعشاء 7:25 مالفجر 4:54 صالشروق 6:21 صالظهر 12:4 مالعصر 3:20 مالمغرب 5:47 مالعشاء 7:05 م