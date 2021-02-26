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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 26-2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:52 ص
الصلاة
الصلاة
حسين العمدة
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تنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٢٦-٢-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن مواعيد الصلاة، بحسب أخر تحديثات دار الإفتاء المصرية، اليوم، ويبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن مواقيت الصلاة التي تعد إحدى أهم اهتمامات القارىء المصري والعربي يوميًا.

ونقدم لكم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، مطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين".

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-2-2021

ويحتوي التقرير مواعيد الصلاة في كافة أوقات الفروض، "صلاة الفجر، والشروق، والظهر والعصر، والمغرب، والعشاء".

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:58 ص
الشروق 6:24 ص
الظهر 12:8 م
العصر 3:24 م
المغرب 5:52 م
العشاء 7:9 م

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات (dostor.org)

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 5:3 ص
الشروق 6:30 ص
الظهر 12:13 م
العصر 3:29 م
المغرب 5:56 م
العشاء 7:14 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:51 ص
الشروق 6:13 ص
الظهر 12:1 م
العصر 3:21 م
المغرب 5:50 م
العشاء 7:3 م

القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2021 بالتفاصيل (dostor.org)

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:46 ص
الشروق 6:11 ص
الظهر 11:56 م
العصر 3:14 م
المغرب 5:41 م
العشاء 6:57 م

مواقيت الصلاة في مطروح

الفجر 5:14 ص
الشروق 6:41 ص
الظهر 12:24 م
العصر 3:39 م
المغرب 6:07 م
العشاء 7:25 م
جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال (dostor.org)

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 4:54 ص
الشروق 6:21 ص
الظهر 12:4 م
العصر 3:20 م
المغرب 5:47 م
العشاء 7:05 م 

سعر اليورو اليوم الجمعة 26-2-2021 فى البنوك المصرية (dostor.org)

مواقيت الصلاة في حلايب 

الفجر 4:36 ص
الشروق 5:57 ص
الظهر 11:46 م
العصر 3:7 م
المغرب 5:36 م
العشاء 6:48 م

مواقيت الصلاة في العلمين

الفجر 5:7 ص
الشروق 6:34 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:33 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:18 م

مواقيت الصلاة في كاترين

الفجر 4:47 ص
الشروق 6:13 ص
الظهر 11:57 م
العصر 3:15 م
المغرب 5:42 م
العشاء 6:58 م

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