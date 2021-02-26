موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 26-2-2021
الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:52 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٢٦-٢-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن مواعيد الصلاة، بحسب أخر تحديثات دار الإفتاء المصرية، اليوم، ويبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن مواقيت الصلاة التي تعد إحدى أهم اهتمامات القارىء المصري والعربي يوميًا.
ونقدم لكم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، مطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين".
الشروق 6:24 ص
الظهر 12:8 م
العصر 3:24 م
المغرب 5:52 م
العشاء 7:9 م
تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات (dostor.org)
الشروق 6:30 ص
الظهر 12:13 م
العصر 3:29 م
المغرب 5:56 م
العشاء 7:14 م
الشروق 6:13 ص
الظهر 12:1 م
العصر 3:21 م
المغرب 5:50 م
العشاء 7:3 م
القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2021 بالتفاصيل (dostor.org)
الشروق 6:11 ص
الظهر 11:56 م
العصر 3:14 م
المغرب 5:41 م
العشاء 6:57 م
الشروق 6:41 ص
الظهر 12:24 م
العصر 3:39 م
المغرب 6:07 م
العشاء 7:25 م
جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال (dostor.org)
الشروق 6:21 ص
الظهر 12:4 م
العصر 3:20 م
المغرب 5:47 م
العشاء 7:05 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 26-2-2021 فى البنوك المصرية (dostor.org)
الشروق 5:57 ص
الظهر 11:46 م
العصر 3:7 م
المغرب 5:36 م
العشاء 6:48 م
الشروق 6:34 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:33 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:18 م
الشروق 6:13 ص
الظهر 11:57 م
العصر 3:15 م
المغرب 5:42 م
العشاء 6:58 م
ونقدم لكم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، مطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين".
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-2-2021ويحتوي التقرير مواعيد الصلاة في كافة أوقات الفروض، "صلاة الفجر، والشروق، والظهر والعصر، والمغرب، والعشاء".
مواقيت الصلاة في القاهرةالفجر 4:58 ص
الشروق 6:24 ص
الظهر 12:8 م
العصر 3:24 م
المغرب 5:52 م
العشاء 7:9 م
تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات (dostor.org)
مواقيت الصلاة في الإسكندريةالفجر 5:3 ص
الشروق 6:30 ص
الظهر 12:13 م
العصر 3:29 م
المغرب 5:56 م
العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة في أسوانالفجر 4:51 ص
الشروق 6:13 ص
الظهر 12:1 م
العصر 3:21 م
المغرب 5:50 م
العشاء 7:3 م
القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2021 بالتفاصيل (dostor.org)
مواقيت الصلاة في شرم الشيخالفجر 4:46 ص
الشروق 6:11 ص
الظهر 11:56 م
العصر 3:14 م
المغرب 5:41 م
العشاء 6:57 م
مواقيت الصلاة في مطروحالفجر 5:14 ص
الشروق 6:41 ص
الظهر 12:24 م
العصر 3:39 م
المغرب 6:07 م
العشاء 7:25 م
جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال (dostor.org)
مواقيت الصلاة في الإسماعيليةالفجر 4:54 ص
الشروق 6:21 ص
الظهر 12:4 م
العصر 3:20 م
المغرب 5:47 م
العشاء 7:05 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 26-2-2021 فى البنوك المصرية (dostor.org)
مواقيت الصلاة في حلايبالفجر 4:36 ص
الشروق 5:57 ص
الظهر 11:46 م
العصر 3:7 م
المغرب 5:36 م
العشاء 6:48 م
مواقيت الصلاة في العلمينالفجر 5:7 ص
الشروق 6:34 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:33 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:18 م
مواقيت الصلاة في كاترينالفجر 4:47 ص
الشروق 6:13 ص
الظهر 11:57 م
العصر 3:15 م
المغرب 5:42 م
العشاء 6:58 م