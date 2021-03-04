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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية بمركز الحرية للإبداع

الخميس 04/مارس/2021 - 01:07 ص
محمد حافظ رجب
محمد حافظ رجب
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية"٬ وذلك ضمن أنشطة منتدي الثقافة والإبداع.

ويشارك في الندوة كل من: الكاتب السيد حافظ رجب٬ الروائي مصطفي نصر٬ الشاعر جابر بسيوني٬ والكاتب منير عتيبة.

يتناول اللقاء استعراض المسيرة الأدبية للكاتب محمد حافظ رجب رائد القصة القصيرة في مصر٬ والذي رحل عن عالمنا منتصف شهر فبراير الماضي٬ عن عمر ناهز 86 عاما.

وكان مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، قد عقد مؤتمرا في عام 2012 بعنوان "محمد حافظ رجب رائد التجديد في القصة العربية"، وصدر عن المؤتمر كتاب بعنوان "محمد حافظ رجب رائد التجديد في القصة العربية"، والذي ضم الشهادات والدراسات التي عُرضت خلال المؤتمر.

يشار إلى أن محمد حافظ رجب قاص سكندري٬ يعتبر من أهم رواد التجديد في القصة العربية القصيرة، ولد في الإسكندرية عام 1935 وأقام بالقاهرة فترة، عمل خلالها بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ثم عاد للإسكندرية عام 1962، ليواصل الكتابة

صدرت له المجموعات القصصية: غرباء 1968 - الكرة ورأس الرجل 1968 - مخلوقات براد الشاي المغلي 1979 - حماصة وقهقهات الحمير الذكية 1992 - اشتعال رأس الميت 1992 - طارق ليل الظلمات 1995 - رقصات مرحة لبغال البلدية 1999 - عشق كوب عصير الجوافة 2003.

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