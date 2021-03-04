سهم سيمنس إنيرجى يحل محل بايرسدورف على مؤشر داكس

أعلنت شركة دويتشه بورصة التي تدير بورصة فرانكفورت للأوراق المالية، مساء الأربعاء، تسجيل سهم شركة سيمنس إنيرجي على مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية ليحل محل سهم شركة بايرسدورف اعتبارا من يوم 22 مارس الحالي.يأتي ذلك في الوقت الذي انتقدت فيه نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال) النقل المحتمل لوظائف في شركة سيمنس إنيرجي.وأعلنت النقابة الأربعاء أن الشركة لا تعتزم شطب 900 وظيفة في إطار عملية إعادة هيكلة ولكنها تعتزم نقلها إلى أماكن من بينها شرق أوروبا والصين، مشيرة إلى أن أغلب هذه الوظائف في مدينة مولهايم وبرلين.كانت سيمنس انيرجي أعلنت مطلع فبراير الماضي اعتزامها شطب نحو 7800 وظيفة على مستوى العالم منها 3000 وظيفة في ألمانيا.