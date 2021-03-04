تراجع مبيعات فورد 14.1% خلال الشهر الماضى
الخميس 04/مارس/2021 - 05:43 ص
وكالاتطباعة
أعلنت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، تراجع مبيعاتها خلال فبراير الماضي بنسبة 14.1 % سنويا إلى 163520 سيارة مقابل 190255 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 1.8% شهريا.
وكما حدث خلال يناير الماضي تفوقت مبيعات سيارات فورد بالتجزئة على أداء القطاع بشكل عام، وبلغت حصة فورد من سوق مبيعات التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة خلال فبراير الحالي 12% مقابل 11.7 % في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات فورد من سيارات الركوب خلال الشهر الماضي بنسبة 65.2% سنويا إلى 8516 سيارة مقابل 24443 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات فورد من الشاحنات الخفيفة بنسبة 3.6 % سنويا إلى 88787 شاحنة، في حين تراجعت مبيعات السيارات من فئة السيارات
متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي بنسبة 10.2 % سنويا إلى 66217 سيارة.
وكما حدث خلال يناير الماضي تفوقت مبيعات سيارات فورد بالتجزئة على أداء القطاع بشكل عام، وبلغت حصة فورد من سوق مبيعات التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة خلال فبراير الحالي 12% مقابل 11.7 % في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات فورد من سيارات الركوب خلال الشهر الماضي بنسبة 65.2% سنويا إلى 8516 سيارة مقابل 24443 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات فورد من الشاحنات الخفيفة بنسبة 3.6 % سنويا إلى 88787 شاحنة، في حين تراجعت مبيعات السيارات من فئة السيارات
متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي بنسبة 10.2 % سنويا إلى 66217 سيارة.