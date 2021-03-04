تراجع مبيعات فورد 14.1% خلال الشهر الماضى

أعلنت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، تراجع مبيعاتها خلال فبراير الماضي بنسبة 14.1 % سنويا إلى 163520 سيارة مقابل 190255 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 1.8% شهريا.وكما حدث خلال يناير الماضي تفوقت مبيعات سيارات فورد بالتجزئة على أداء القطاع بشكل عام، وبلغت حصة فورد من سوق مبيعات التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة خلال فبراير الحالي 12% مقابل 11.7 % في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.وتراجعت مبيعات فورد من سيارات الركوب خلال الشهر الماضي بنسبة 65.2% سنويا إلى 8516 سيارة مقابل 24443 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات فورد من الشاحنات الخفيفة بنسبة 3.6 % سنويا إلى 88787 شاحنة، في حين تراجعت مبيعات السيارات من فئة السياراتمتعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي بنسبة 10.2 % سنويا إلى 66217 سيارة.