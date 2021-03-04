أثر ثروت عكاشة فى صناعة السينما بصالون أحمد درويش

تستقبل سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في السابعة من مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات صالون أحمد فؤاد درويش للسينما٬ تحت عنوان "أثر ثروت عكاشة في صناعة السينما المصرية ـ في ثماني سنوات من وزارتيه".كما يعرض الصالون أفلام: "وجوه من القدس" إخراج أحمد فؤاد درويش، "الفلاح الفصيح" إخراج شادي عبد السلام، ومقاطع من فيلم "الأرض" للمخرج يوسف شاهين، يدير الصالون المخرج أحمد فؤاد درويش.يشار إلى أن ثروت عكاشة شغل منصب وزير الثقافة المصرية لفترتين الفترة الأولى 1958 – 1962 حين جاء مرة أخرى كنائب رئيس الوزراء ووزير للثقافة في عامي 1966- 1970.بين الفترة الأولى والثانية من توليه منصب رئاسة وزارة الثقافة، شغل عكاشة منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويشير إليها في مذكراته الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان «مذكراتي في السياسة والثقافة» إلى أن فترة عمله بالبنك الأهلي امتلأت بتجارب غنية لم أكن أتوقع أن تتاح لي وكم كنت شديد الوجل من أن أقحم نفسي في ميدان غريب علي".