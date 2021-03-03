«الصحة» توضح آليات الخط الساخن لمتابعة حالات العزل

كشفت وزارة الصحة والسكان آليات عمل الخط الساخن لمتابعة الحالة الصحية للحالات البسيطة إكلينيكيًا لمصابي كورونا الذين يتلقون العلاج بالمنزل، مشيرة إلى تخصيص الرقم (1440) لاستقبال الرسائل النصية بالمجان.وأكدت أن تلك الخدمة تأتى في إطار حرص الوزارة على توفير وسيلة اتصال مباشرة مع المرضى تيسيرًا عليهم، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "لمتابعة مرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي" حرصًا على صحتهم وسلامتهم.أشارت الوزارة إلى أن الخدمة تعتمد على إرسال رسائل نصية "فقط" بها كلمة "عزل" من خلال الرقم "1440"، ثم يتم الرد عليه، ويقوم المريض بإدخال البيانات الخاصة به وتشمل الاسم الثلاثي، والرقم القومي، والمحافظة، وتاريخ تشخيص الحالة الصحية، كما يقوم المريض بالرد على الاستفسارات الموجهة إليه من خلال اختيار رقم الإجابة، وتشمل وسيلة التشخيص (الأعراض، أشعة على الصدر، تحليل الدم، مسحة "pcr")، إضافة إلى مكان التشخيص سواء (مستشفيات وزارة الصحة، المستشفيات والمعامل الخاصة، المستشفيات الجامعية)، كما يتطلب من المريض تحديد إذا كان يتلقى بروتوكول العلاج أم لا، ومصدر حصوله عليه (حكومي أو خاص).