«الزراعة» تنظم دورة لتنمية الاستزراع السمكى فى مشروع المليون ونصف فدان

يُنظم المعمل المركزي لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية جديدة بعنوان (أساسيات الاستزراع السمكي) بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك وشركة تنمية الريف المصري الجديد والمشروع البحثي تطوير تقنيات الاستزراع السمكي الممول من "IFAD"، وذلك من يوم 7-3-2021وحتى يوم 11-3-2021 في مقر المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية.وقال بيان لوزارة الزراعة، إن ذلك يأتي تحقيقا لدور المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية الإرشادي والتدريبي ومساهمته في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية مشروع المليون ونصف فدان.