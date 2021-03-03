ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتراجع الوقود إثر عاصفة تكساس

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت ارتفاعا حادا بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.زادت مخزونات الخام 21.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 فبراير لتصل إلى 484.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 932 ألف برميل.وقالت إدارة المعلومات: إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 485 ألف برميل.وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير نزل 2.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 12.6 نقطة مئوية في أحدث أسبوع.وهبطت مخزونات البنزين 13.6 مليون برميل إلى 243.5 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز انخفاضا قدره 2.3 مليون برميل.وأظهرت البيانات تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.7 مليون برميل إلى 143 مليون برميل، في مقابل توقعات لانخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.66 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.