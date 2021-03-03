أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربي بالجيزة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملابسات واقعة وجود أخطاء في امتحان الصف الأول الإعدادي بمدارس إدارة الهرم التعليمية.وقال الوزير، في تصريحات الأربعاء، إنه بمجرد اكتشاف خطأ في ورقة الامتحان المجمّع، واحتوائه على أسئلة في مادة اللغة العربية من منهج الفصل الدراسي الثاني تمت طباعة امتحان بديل مطابق للمواصفات وأدى الطلاب امتحانهم في العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة صباحًا، مشددًا على أن الطلاب أدوا الامتحان بعد نصف ساعة دون حدوث أي مشكلة أو ضرر لهم".وفوجئ طلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس إدارة الهرم التعليمية، الأربعاء، بوجود أسئلة في مادة اللغة العربية من خارج منهج الفصل الدراسي الأول في ورقة الامتحان المجمّعة.