«الصحة»: الوزارة هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيمات كورونا

قال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إن الوزارة هى الجهة الوحيدة في مصر المسؤولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حسب الأولويات وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.وأضاف أن منصة الصحة هى الوحيدة في مصر للحصول على لقاحات كورونا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان http:www.egcovac.mohp.gov.eg، الذي تمت إتاحته للمواطنين 28 من فبراير الماضي، مهيبًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.ناشد متحدث الصحة الفئات المستحقة لتلقي اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة لتلقى اللقاح، لافتًا إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التي تحصل عليها مصر للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.ويقوم الموقع الإلكتروني بإعطاء الأولوية بشكل إلكتروني في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع، كما تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.