السعودية: إغلاق 8 مساجد بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الأربعاء، ثمانية مساجد مؤقتًا في خمس مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال 24 يومًا بلغ 196 مسجدًا"، مشيرة إلى أنه تم فتح 182 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية حرصا على سلامة وصحة المصلين.وأشارت إلى إعادة فتح 12 مسجدًا بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.