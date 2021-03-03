تجديد حبس محمد القصاص 45 يومًا لنشر أخبار كاذبة

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات وأخبار كاذبة ضد الدولة.ونسبت النيابة للمتهم بالقضية 786 لسنة 2020 ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.