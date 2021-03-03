تجديد حبس محمد القصاص 45 يومًا لنشر أخبار كاذبة
الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:40 م
حسام محفوظطباعة
جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات وأخبار كاذبة ضد الدولة.
ونسبت النيابة للمتهم بالقضية 786 لسنة 2020 ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
ونسبت النيابة للمتهم بالقضية 786 لسنة 2020 ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.