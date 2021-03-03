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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين مع المرشحين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:12 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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◄نقابة الصحفيين تتواصل مع هيئة قضايا الدولة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي
◄ اللجنة المشرفة: الفرز سيكون في الدور الرابع بالنقابة.. وإلزام المرشحين للعضوية بـ5 مناديب والمرشحين لمنصب النقيب بـ 32 مندوبا

اجتمعت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، مع المرشحين لعضوية مجلس النقابة أو النقيب، المقررة الجمعة 5 مارس.

وحضر خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهشام يونس، وصالح الصالحي، ومحمود كامل، أعضاء اللجنة المشرفة.

وقال خالد ميري، إن "الاجتماع يهدف لمناقشة إجراءات انتخابات النقابة، وأننا حريصون على إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة".

وتابع: خاطبنا الداخلية أكثر من مرة وكذلك وزارة الصحة، وتم رفض إقامة سرادق في الشارع، ومن المتوقع أن لا يكتمل النصاب في يوم الجمعة 5 مارس.

وكشف: تم زيادة عدد اللجان إلى 32 لجنة سوف يتم توزيعهم على أدوار النقابة.

وشدد: حريصين على الإشراف القضائي الكامل، حتى نضمن النزاهة ونمنع الطعون، ولكن رئيس مجلس الدولة أبلغني برفض الإشراف على الانتخابات بسبب فيروس كورونا أو الاحتكاكات مع الصحفيين في الانتخابات الماضية.

وأكمل: نجهز للتعاون مع هيئة قضايا الدولة، في الإشراف القضائي، وكذلك التواصل مع الداخلية والمجلس الأعلى للإعلام.

وشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الانتخابات، والالتزام بالقانون واللائحة.

وقال، إن اللجنة فرض عليها إجراء انتخابات النقابة داخل مبناها يوم الجمعة 5 مارس، ولكن الجمعة 19 مارس تجرى محاولات لعقدها خارج النقابة.

ونوه: هناك توافق على إجراء انتخابات النقابة في جو صحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للاعلام ومجلس الوزراء، خاصة وأنه إن تم الموافقة على غلق شارع عبد الخالق ثروت، سوف نكون معفيين من أي طعون وفي الغالب سوف يتم الموافقة.

وتابع: كل الإجراءات الاحترازية مهما كانت تكلفتها سوف نوفرها، لحماية الزملاء.

وقالت نور الهدى زكي، المرشحة على عضوية مجلس النقابة فوق السن، إن هناك إرادة لإجراء الانتخابات ولكن دون أي أضرار صحية على المشاركين من أعضاء الجمعية العمومية.

وتابعت: هناك حلين لهذا الأمر أولهما اعتبار القاهرة مقر انعقاد الجمعية العمومية وثانيهما غلق شارع عبد الخالق ثروت وإقامة سرادقات.

ونوهت: نقابة الصحفيين فيها حالات كورونا، وحال الإصرار على إجراء الانتخابات داخل المبنى سوف نكون أمام كوارث.

وأشارت إلى إمكانية اللجوء إلى شيوخ المهنة للإشراف على الانتخابات.

وطالب محمد سعد عبد الحفيظ، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بإجراءات محددة للدعاية الانتخابية ملزمة للمرشحين، بما يضمن التساوي بين المرشحين.

وتساءل ممدوح الصغير، عن مكان انعقاد جلسة الفرز بعد التصويت.

ورد خالد ميري، مؤكدا أن الفرز سوف يكون في الدور الرابع بالنقابة، مع إلزام المرشحين للعضوية بـ5 مناديب، والمرشحين لمنصب النقيب بـ32 مندوبا.

وطالب وليد صلاح، المرشح لعضوية مجلس النقابة، بسرعة تحديد الجهة المشرفة على الانتخابات وعدم إضاعة أي وقت.

وقال هشام يونس، عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات: سجلت 16 مقترحا، وسوف يتم مناقشتهم في اجتماع المجلس اليوم الخميس.

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