هشام يونس يطالب أعضاء الجمعية العمومية بالمشاركة في انتخابات «الصحفيين»

استعرض هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، تفاصيل اجتماع اللجنة المشرفة اليوم مع المرشحين في الانتخابات ومقترحاتهم فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية.وكشف يونس، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن انعقاد مجلس النقابة غدا الخميس، لبحث عدد من الملفات أبرزها نظر الموازنات.ووجه كلمة لأعضاء الجمعية العمومية، طالبهم فيها بالمشاركة في الانتخابات مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.