روحانيات حمادة هلال في كواليس «المداح»

شارك النجم حمادة هلال، تفاصيل من شخصيته في مسلسل "المداح" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، من خلال صورة تشير إلى الروحانيات التي ستخرج من الشخصية في المسلسل الجديد.ونشر الفنان صورة من كواليس المسلسل بالديكورات التي تشير إلى النزعة الصوفية وشخصية المداح التي سيظهر بها في العمل الجديد، الذي يقدمه من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.و يجسد الفنان فى مسلسله الجديد "المداح" الذي بدأ تصويره قبل 3 أسابيع للعرض فى شهر رمضان المقبل، دور شاب ريفي متزوج من نسرين طافش، ويدخل في العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث فى اطار درامي واجتماعي.و المسلسل يشارك في بطولته كل من أحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، جمال عبد الناصر، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور.