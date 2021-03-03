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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جمهوريون يحاولون منع بايدن من العودة للاتفاق النووي الإيراني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:56 م
بايدن
بايدن
منار أحمد
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ذكرت صحيفة واشنطن فري بيكون الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الجمهوريون في الكونجرس يعملون على مجموعة من الإجراءات لمنع إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وهو جهد يتضمن ضغطًا قضائيًا كاملًا لمنع رفع العقوبات عن طهران حتى تفكيك برنامجها النووي المتنازع عليه بالكامل وفقًا للمحادثات مع العديد من قادة السياسة الخارجية للحزب الجمهوري.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الجمهوريون يواجهون معركة شاقة نظرًا لسيطرة الديمقراطيين على الكونجرس وقدرة إدارة بايدن على توجيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، لكن معارضة تخفيف العقوبات من قبل الحزبين قد تجبر الإدارة على إعادة ضبط نهجها في الدبلوماسية تجاه طهران.

وكجزء من هذا الجهد، كشفت إحدى لجان الكونجرس الجمهورية RSC – وهو أكبر تجمع حزبي للكونغرس للمشرعين الجمهوريين – النقاب، يوم الثلاثاء، عن الخطة الأكثر تفصيلًا حتى الآن لمواجهة مبادرات إدارة بايدن تجاه طهران ومنعها من تفكيك حملة "الضغط الأقصى" للرئيس السابق دونالد ترمب على طهران والتي تضمنت عقوبات مشددة.

وتعهد التجمع "بالقتال والعمل على عكس أي تخفيف للعقوبات على إيران" حتى توقف إيران برنامجها النووي، وتفرج عن جميع الرهائن الأميركيين، وتوقف برنامجها الصاروخي، وتنهي دعمها العالمي للإرهاب، بحسب نسخة من الخطة.

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