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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على طبيب أسنان مزيف في الصف

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:54 م
القبض على طبيب أسنان
القبض على طبيب أسنان مزيف
ندى حمدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط خريج كلية علوم متهم بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد، بمنطقة الصف.

تلقى ضباط قسم شرطة الصف بلاغًا من "محمد. ق" طبيب أسنان، ورئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف بقيام "صلاح. م"، 39 سنة، بتشغيل عيادة أمراض "نساء وتوليد" بقرية الشوبك الشرقي بالصف دون ترخيص.

بالمرور على العيادة وبالتقابل مع الشخص المذكور تبين عدم حصوله على رخصة للعيادة وبمناقشته ارتاب في كونه طبيبا، حيث لم يقدم أي أوراق وعلى إثرها أخطرنا إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة والتي أخطرت نقابة الأطباء للإفادة عن المذكور، وتبين أنه يزوال المنهة لمدة تخطت 10 سنوات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بعد ما يقارب عام من البحث عن الطبيب المزيف من ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابنة العامة التحثقيق وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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