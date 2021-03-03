السعودية: موقف المملكة ثابت فى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى

قال وزير الخارجية في المملكة السعودية فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن موقف المملكة ثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.وأضاف فيصل بن فرحان، أن المملكة تجدد رفضها لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا "للعربية عاجل".ودعا فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام.