مالك محل يبيع 1200 عبوة سجائر بسعر عالٍ في البحيرة
الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:34 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل لتجارة السجائر وبحوزته 1200 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بمحافظة البحيرة.
وتبين قيام مالك المحل بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر.
وجاء ذلك خلال حملات موسعة لشرطة التموين استهدفت فرض الرقابة ومراقبة جودة الأسواق وانفلات حجب السلع الغذائية.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
وتبين قيام مالك المحل بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر.
وجاء ذلك خلال حملات موسعة لشرطة التموين استهدفت فرض الرقابة ومراقبة جودة الأسواق وانفلات حجب السلع الغذائية.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.