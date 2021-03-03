يوم ثالث من محاكمة عشرات الناشطين في هونج كونج

مثل عشرات الناشطين المؤيدين للديموقراطية في هونج كونج من جديد اليوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، أمام القضاة الذين يفترض أن يوجهوا إليهم رسميا تهمة التخريب في قضية ضاعفت الانتقادات حيال القمع الذي تمارسه الصين في هذه المنطقة.وتشكل هذه المجموعة التي تضم 47 شخصا بينهم العديد من الشخصيات البارزة في احتجاجات هونج كونج، أكبر مجموعة تُحاكم حتى الآن باسم قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين.وفي 2020، بدأت السلطات الصينية تحركات لتعزيز قبضتها على منطقتها التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، في أعقاب التظاهرات الضخمة المطالبة بالديموقراطية والتي هزت المستعمرة البريطانية السابقة لأشهر في 2019.ويمثل الـ47 طيفا واسعا جدا من المعارضة المحلية من نواب سابقين وأكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين والعديد من الناشطين الشباب مثل جوشوا وونغ، المحتجز حاليا في قضية أخرى.واعتقل آلاف الأشخاص في هونج كونج منذ 2019، والقضاء المحلي مُثقل بالدعاوى.