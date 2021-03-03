الأمن العام يضبط 110 أسلحة نارية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 110 قطع سلاح نارى، و179 قضية مخدرات وتنفيذ 66013 حكما قضائيا متنوعا.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.