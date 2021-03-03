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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل نصب على المواطنين في الغربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:03 م
ضبط عاطل
ضبط عاطل
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، في محافظة الغربية.

تبلغ لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسهيل حصوله على مناقصات من الجهات الحكومية وعدم تنفيذه ما تم الاتفاق عليه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام مسجل خطر بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على مناقصات من الجهات الحكومية من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين.

وقدرته على تسهيل الحصول على تلك المناقصات خلافًا للحقيقة، وقيامه بالاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالى بزعم تسهيل حصوله على مناقصة من إحدى الشركات، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

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