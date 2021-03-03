القبض على هارب من 261 حكمًا قضائيًا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في 261 حكمًا قضائيًا بمنطقة المنيل.أكدت تحريات مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، قيام أحد الأشحاص مالك مجموعة صيدليات، بمنطقة التجمع الخامس، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فـي 261 حكم حبس جزئي بتهم "شيكات، تبديد، سرقة تيار كهربائي"، بترك محل إقامته والتردد على منطقة المنيل.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة مصر القديمة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط، والعرض على النيابة للتحقيق.