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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلاد سهير رمزي.. قصة مضيفة تحولت إلى فنانة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:57 ص
سهير رمزي
سهير رمزي
هويدا سعيد
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تحتفل اليوم 3 مارس الفنانة سهير رمزي، بعيد ميلادها،فهى من نجمات الزمن الجميل، نشأت في بيئة فنية، فوالدتها الفنانة درية أحمد.

-مضيفة تحولت لفنانة

في العاشرة من عمرها شاركت "رمزي" في فيلم "صحيفة سوابق"، وعندما بلغت الرابعة عشرة شاركت عبد الحليم حافظ في فيلم "البنات والصيف " وبعدها ابتعدت عن المجال الفني، واتجهت إلي العمل كمضيفة جوية ثم عارضة أزياء، وعادت للسينما في سن العشرين من عمرها من خلال فيلمى "الناس اللي جوه" ثم ميرامار عام 1969.

-زيجات في حياتها
تزوجت سهير رمزي 10 مرات، بدأت من الفنان إبراهيم خان، ثم الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وظل معها لعام وانفصلت عنه، وبعدها تزوجت من سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي، ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا وعاشت معه خمسة أشهر فقط، وبعدها تزوجت من الملحن حلمي بكر لكنها لم تستمر معه طويلًا، لتزوج من الفنان محمود قابيل،وبعده من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، وتزوجت الفنان فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن سمية الألفي وظل معها حتي وفاته.

-علاقة سهير رمزي بوالدتها
قالت الفنانة في أحد اللقاءات التليفزيونية، إنها بمجرد دخولها مجال التمثيل قررت والدتها درية أحمد الاعتزال للتفرغ لها ومتابعتها في كل مكان خوفا عليها،وكانت الصديقة والأخت لها ودعمتها في كل خطواتها.

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