في عيد ميلاد سهير رمزي.. قصة مضيفة تحولت إلى فنانة

-مضيفة تحولت لفنانة



-زيجات في حياتها



-علاقة سهير رمزي بوالدتها



تحتفل اليوم 3 مارس الفنانة سهير رمزي، بعيد ميلادها،فهى من نجمات الزمن الجميل، نشأت في بيئة فنية، فوالدتها الفنانة درية أحمد.في العاشرة من عمرها شاركت "رمزي" في فيلم "صحيفة سوابق"، وعندما بلغت الرابعة عشرة شاركت عبد الحليم حافظ في فيلم "البنات والصيف " وبعدها ابتعدت عن المجال الفني، واتجهت إلي العمل كمضيفة جوية ثم عارضة أزياء، وعادت للسينما في سن العشرين من عمرها من خلال فيلمى "الناس اللي جوه" ثم ميرامار عام 1969.تزوجت سهير رمزي 10 مرات، بدأت من الفنان إبراهيم خان، ثم الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وظل معها لعام وانفصلت عنه، وبعدها تزوجت من سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي، ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا وعاشت معه خمسة أشهر فقط، وبعدها تزوجت من الملحن حلمي بكر لكنها لم تستمر معه طويلًا، لتزوج من الفنان محمود قابيل،وبعده من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، وتزوجت الفنان فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن سمية الألفي وظل معها حتي وفاته.قالت الفنانة في أحد اللقاءات التليفزيونية، إنها بمجرد دخولها مجال التمثيل قررت والدتها درية أحمد الاعتزال للتفرغ لها ومتابعتها في كل مكان خوفا عليها،وكانت الصديقة والأخت لها ودعمتها في كل خطواتها.