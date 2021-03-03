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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: وفاة متعاقد مدنى بسكتة قلبية إثر هجوم قاعدة عين الأسد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:20 ص
قاعدة عين الأسد
قاعدة عين الأسد
منار أحمد
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، عن وفاة متعاقد مدني بسكتة قلبية إثر هجوم قاعدة عين الأسد، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية.

وأفادت مصادر أمنية عراقية، الأربعاء، بتعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد لقصف بعدد من الصواريخ، وذلك قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق.

وأكدت المصادر أن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق والتي تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي.

وأوضحت أن القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وأشار مصدر أمني إلى أن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد انطلقت من منطقة البيادر وهي منطقة زراعية تقع على الطريق العام بين هيت والبغدادي.

ويتمركز في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية أكثر من 2000 جندي أميركي.

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