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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: سيول تنتظر موافقة واشنطن للإفراج عن الأموال المجمدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:10 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
منار أحمد
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كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات حول الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، موضحًا أن سيول لم تحصل على موافقة الإدارة الأمريكية بعد للإفراج على الأموال الإيرانية.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، قال ظريف في إشارة إلى تجميد الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وآخر المستجدات على هذا الصعيد، أجريت حديثًا الأسبوع الماضي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بناءً على طلبه، وصرح الوزير الكوري الجنوبي أنه سيبذل قصارى جهده لإنهاء المشكلة، ونحن من جانبنا نتابع الأمر بأنفسنا.

وأكد ظريف، تم الاتفاق على الآليات، لكن من الواضح أن الكوريين لم يتلقوا التصاريح اللازمة بعد، لذلك يقولون إنهم يتابعون القضية.

وأضاف، من وجهة نظر إيران، ليس من الضروري الحصول على ترخيص من الأمريكيين، لكن الجانب الكوري لا يزال يحاول الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال.

وبهذا تبقى قضية الأموال الإيرانية المحجوزة في كوريا الجنوبية عالقة، في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الإيراني من أشد العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018 في إطار فرض سياسة الضغط القصوى تجاه طهران.

وتقدر الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بنحو 7 مليارات دولار، وهي أموال النفط الذي اشترته سيول من إيران، بعد العقوبات الأميركية.

يشار إلى أن إحصاءات الجمارك في كوريا الجنوبية أظهرت أنه في الأشهر الـ11 من هذا العام، كان لديها 167 مليون دولار فقط من الصادرات إلى إيران، وما يزيد قليلًا على 8 ملايين دولار من الواردات.

كما حاولت إيران مؤخرًا تحويل بعض هذ الأموال المجمدة لشراء لقاح کورونا، لكن في اللحظة الأخيرة قالت حكومة سيول إن على إيران التعهد بقبول شروط "عملية التحويل".

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