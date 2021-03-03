10 ضربات جوية ضد «داعش» شمالي العراق

شنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، باستخدام طائرات «إف- 16»، سلسلة ضربات جوية، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك شمالي البلاد.وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى أنه تم توجيه 10 ضربات جوية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي شمالي البلاد، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير الأوكار التي يختبئون بها.