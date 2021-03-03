شريف سلامة يعود للساحة الفنية بـ4 مسلسلات

يعيش الفنان شريف سلامة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في أكثر من عمل في آن واحد.وتعاقد شريف سلامة رسميا خلال الأيام الماضية على المشاركة في بطولة مسلسل "وادي المستضعفين" أمام الفنانة ريهام عبد الغفور، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية على أن يبدأ تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.ويشارك أيضا الفنانة روبي في بطولة مسلسل "شقة 6" المفترض عرضه في موسم رمضان المقبل، كما يظهر في نفس الموسم كضيف شرف ببعض المشاهد ضمن أحداث مسلسل "الملك" للفنان عمرو يوسف، ويقف أمام للفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "لحم غزال" الذي يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.وكانت أخر أعمال شريف سلامة الفنية مسلسل "أسود فاتح" مع الفنانة هيفاء وهبي، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.