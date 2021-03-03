717 إصابة جديدة بكورونا فى كازاخستان

سجلت كازاخستان 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 214 ألفا و806 حالات.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 944 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 198 ألفا و726 حالة.وأضافت وزارة الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ، حتى الآن، 20 ألفًا و277 شخصًا، منهم 253 في حالة حرجة.