إيلون موسك يعلن إنشاء مدينة «ستاربيز» فى تكساس الأمريكية

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون موسك، أنه بصدد إنشاء مدينة جديدة في ولاية تكساس الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال موسك إنه "يتم إنشاء مدينة ستاربيز بولاية تكساس".وأضاف أن مدينة ستاربيس ستشمل مساحة أكبر بكثير من قرية بوكا تشيكا، حيث يقع SpaceX cosmodrome.وأشار إلى أن مدينته هذه ستعامل الكلاب معاملة حسنة "جدا"، وسيحمل زعيمهم لقب "دوج".ولفت موسك إلى أن المدينة ستحقق نجاحا كبيرا، معربا عن سعادته لإطلاق هذا الحدث، مؤكدا أن "الجميع سيحصلون على فرصة عادلة".