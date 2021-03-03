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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فن الديكور والتصميم الداخلى ندوة مجانية ببيت السنارى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:43 ص
بيت السنارى
بيت السنارى
نضال ممدوح
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ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "فن الديكور والتصميم الداخلي"، وذلك يوم الأحد المقبل٬ في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تدور الندوة حول فن الديكور باعتباره أحد الفنون التطبيقية التي تعتمد على الحس الفني عند الإنسان سواء كان هذا الحس مدروسا أو موهبة بداخل الإنسان نفسه، ففن الديكور عالم مليء بالألوان والتصاميم والعناصر الجمالية المختلفة، حيث يربط بين المساحات والخامات والالوان والاضاءات في انسجام وتناغم ليكون وحدات جمالية متكاملة باعثة على الراحة والهدوء.

تتناول الندوة بالشرح والتوضيح تعريف الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والفرق بينهما، وكذلك مفهوم الديكور بمعناه الواسع والعناصر الأساسية له من اختيار ألوان واثاث واضاءات وغيرها، بالإضافة إلى نصائح عامة حول فن ديكور وأهميته في حياتنا.

تحاضر في الندوة جيهان أيوب؛ مدربة الاثاث والديكوباج المحترفة، وعضو غرفه صناعه الحرف اليدوية، وكذلك الاستاذة نرمين عبد العليم؛ وهي مهندسة ديكور ومحاضرة بفنون جميلة حلوان.

وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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