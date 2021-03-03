مؤسسة مجاز الثقافية تطرح 5 إصدارات جديدة ننشر تفاصيلها

رغم تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ إلى شهر يونيو القادم٬ إلا أن دور النشر تشهد حركة نشاط ملحوظة٬ تترجم في عشرات العناوين الجديدة التي تطرحها المطابع.وظهرت إصدارات جديدة طرحتها دور النشر المصرية وإن كانت ليست بمعدل النشر الطبيعي والمعتاد لهذه الدور٬ إلا أنها استطاعت أن تتحدى الوباء الغامض وتنجز العديد من تعهداتها لتظهر لنا عشرات من الإصدارات الجديدة والعناوين الطازجة لعدد من دور النشر٬ ومن بينها مؤسسة مجاز الثقافية للنشر نرصدها إليكم في هذا التقرير.ــ كتاب «فن كتابة السيناريو» للدكتور وليد سيفيتضمن هذا الكتاب خلاصة قراءات المؤلف فى مجال السيناريو والدراما وكذلك محاضراته التى ألقاها كأستاذ وخبير أو حضرها كدارس فى جامعات وأكاديميات مصرية وعربية وروسية، وهو فى جانب منه أيضا دراسة عن نظريات وأصول كتابة السيناريو مع التطبيق على نماذج استرشاد بأفلام عالمية ومصرية معروفة، كما يعرض لتجربته العملية فى مجال السيناريو فى كتابة 20 فيلم سينمائى روائى طويل فضلا عن أعماله فى مجال الفيلم القصير.يشمل الكتاب أيضا تجارب أساتذة وليد سيف وزملائه التى حضرها عن قرب كمشارك أو مستشار فى الكتابة أو ناقد وباحث، وهو يضم أيضا شهادات صريحة وكاملة وغير منقوصة عن أسماء معروفة ومحددة عمل معها وشاركها الكتابة، موضحا من خلالها كيفية الكتابة المنفردة أو المشتركة أو من خلال ورش للكتابة وموضحا جوانبها السلبية والإيجابية.ــ فلسفة السياسية للدولة من أفلاطون إلى ماركس من تأليف الدكتور عبد الله الهاجرياحتل مفهوم الدولة أهمية خاصة في تاريخ الفكر الفلسفي السياسي منذ أفلاطون وحتى الآن، وقد وصل الأمر إلى حد اعتبار أن مفهوم الدولة هو جوهر الحياة السياسية، فالدولة هي المصدر الذي تنبع منه كافة الشئون المتعلقة بالسياسة، أو هي الأساس الذي تنبثق منه كل الأبنية والأجهزة السياسية، ووجود الدولة هو دليل على نضج المجتمع الإنساني، فالمجتمعات البدائية والمجتمعات القبلية هي مجتمعات وأنظمة متخلفة لأنها لم تصل بعد إلى مرحلة شكل الدولة.ــ ديوان "ظل واحد لامرأتين" من تأليف سلوي محسنومن الديوان نقرأ:صنعت من شعرك سنبلة بطول جسدك فنهرونيوضعتها أسفل رأسك، علَقَت في يدي شعرة فانتفضتقالوا: انفضيها فهي وزر، تحسست رأسي وبكيتكيف يكون شعرك إثماماذا لو لهوت قليلًأ فوق جسدك المسجي بيننالو استطعت أن أدلكه وأفك عقدة الرقبة والظهر، الحوض والمرفقينماذا لو تركوكِ تنزلين قليلًا ولم يزل جسدك دافئًاظل واحد لامرأتينــ المجموعة القصصية "غبار الحنين" للكاتبة السورية الشابة رغد الجاهوشومن إحدي قصص المجموعة جاء: "ملاكي الغائب.. يا عمري الذي انتهى برحيلك.. وحيدًا أصارع شبح الذكريات واللحظات الجميلة التي لم أستطع دفنها مع جسدك، أصبحت أخاف هذه الحياة وهي خالية منك، دعني أجفف دموع قلبك الخفية.. أتدري بأن أجمل ما في الحزن هو أنه يجعلنا ندرك قيمة اللحظات السعيدة حتى قبل أن نعيشها، عليك أن تكون في شوق دائم للسعادة، كي تعرف السعادة طريق الوصول إليك ؛فما الشوق إلا إشارات قدرية، حين نشعر به تجاه شيء ما أو غائب ما، يكون بمثابة دليل ليصل إلينا.ــ كتاب "دولة الحارس الليلي" من تأليف د.ع بد الهادي الهاجريدراسة نقدية لفكرة الدولة في الفوضوية والليبرالية الجديدة. ومما جاء في مقدمة الكتاب:"لا شك أن التيار الليبرالي الحديث وامتداداته المعاصرة قد حقق انتصارات كبرى وأبسط الأدلة على ما نقول هو أن الديموقراطية في أواخر القرن العشرين قد حققت نجاحات ملموسة وواضحة، ولكن يبدو أن جل انتصارات الليبرالية قد تمثلت في انهيار الأنظمة الشمولية في الاتحاد السوفيتي وفي دول أوروبا الشرقية.أما النتائج الإيجابية المباشرة للديموقراطية فليست بالقدر الكافي، وليست بالقوة التي تدعونا للتفاؤل إذ لم تحقق الديموقراطية سوى انتصارات قليلة مثل معركة "منظمة تضامن" في بولندا (1981-1980)، ومعركة الطلاب الصينيين في عام 1989، ويمكن اعتبار واقعة سقوط جدار برلين الحدث الأكثر أهمية فيما يتصل برياح التغيير الديموقراطي، إن الفرصة التي صاحبته لم تكن انتصارًا بقدر ما كانت زفرة عزاء ونهاية لسجن دام طويلًا.