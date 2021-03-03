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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم "محاكمة سبعة من شيكاغو" بقصر السينما

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:06 ص
فيلم محاكمة سبعة
فيلم محاكمة سبعة من شيكاغو
نضال ممدوح
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ينظم قصر السينما بمقره الكائن بجاردن سيتي٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل The Trial of the Chicago 7 أو "محاكمة سبعة من شيكاغو" ويعقب العرض مناقشة حول الفيلم يقدمها ويديرها الناقد السينمائي الدكتور نادر الرفاعي.

الفيلم من إنتاج عام 2020 وتبلغ مدة عرضه 130 دقيقة. سيناريو وإخراج آرون سوركين. الفيلم من بطولة: إيدي ريدمان٬ أليكس شارب٬ ساشا بارون كوهين٬ جيرمي سترونج٬ يحيى عبد المتين الثاني٬ مارك رايلانس٬ فرانك لانجيلا٬ نواه روبنز٬ جيه سي ماكينزي٬ جوزيف جوردن٬ بن شينكمان٬ وجون كارول لينش.

فيلم "محاكمة سبعة من شيكاغو" مستندً إلى قصة حقيقية، يتناول العمل محاكمة سبعة اشخاص مختلفين اتهمتهم الحكومة الفيدرالية بالتآمر في عامي 1969 و1970، خلال انتفاضة في المؤتمر الوطني الديمقراطي بشيكاغو.

وقد فاز الفيلم بجائزة جولدن جلوب أفضل أفضل سيناريو فيلم سينمائى، للكاتب آرون سوركين.

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