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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: نتيجة الطلاب من الرابع الابتدائي حتى الإعدادية بالدرجات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:41 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الإعدادية، يجب أن تكون بدرجات، وليس بتقديرات.

وأوضح الوزير، أنه سوف يتم التشديد على المديريات والإدارات بذلك، منعا لسوء الفهم عند البعض.

ورد الوزير عبر جروب التعليم مشروع مصر القومي، على مساواة الغشاش بالمتميز في امتحانات الفصل الدراسي الأول قائلا: "لا أتفق كليا طبعا شيء مستفز للطالب الشاطر، وقد كنت منهم، أن يرى زملاء يغشون ويعتقدون أنهم انتصروا ولكن الطالب الغشاش لم يتعلم شيئا وسيواجه باقي عمره إنسانا غشاشا في كل مهنة وسيواجه مستقبلا يندم فيه على إهدار فرص التعلم في سن صغير بينما الطالب الممتاز يجب أن يتجاوز عن هذا العبث ويعلم أنه يمتلك الأخلاق والمهارة والمستقبل الأكثر إشراقا".

وأضاف الوزير: "إنها مسألة إدراك عميق للأولويات وليس الدرجات العالم كله يطلب المهارة الحقيقية أما الغش فهو وسيلة الفاشلين الذين لا يريدون التعلم ولن ندع هؤلاء يتعدون على فرص المجتهدين في الشهادات العامة مثل الثانوية العامة".

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