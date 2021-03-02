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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط منظومة اتصالات غير رسمية لتوزيع الإنترنت بالقاهرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:27 م
لتوزيع الإنترنت بالقاهرة
لتوزيع الإنترنت بالقاهرة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت تحريات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة للتوريدات بدائرة قسم شرطة البساتين، ومقيم بذات العنوان، باتخاذه الشركة ملكه مكانًا لإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشركة مقابل اشتراك نقدى شهري.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بالشركة المشار إليها وعثر بداخلها على (2 جهاز لابتوب محمل عليهما منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين– أجهزة وحدة معالجة مركزية يستخدم كسيرفر عمومي لتشغيل منظومة الإنترنت – 5 أجهزة مختلفة الأحجام تستخدم في تشغيل الإنترنت – 30 جهاز أكسيس بوينت يستخدم لاستقبال إشارة الإنترنت – 22 جهاز راوتر لاستقبال وتوزيع خدمة الوأي فاي – 80 جهاز سويتش يستخدم للتوزيع على المشتركين – 2 هاتف محمول لاستقبال مكالمات المشتركين – وحدة استقبال لاستقبال إشارة الإنترنت – عدد 4 أجهزة لتحسين جودة الإشارة – عدد 3 أطباق هوائية لإرسال إشارة للمشتركين – عدد 4 علب بلاستيكية تحوى سويتشات مزودة بأسلاك وكابلات كهربائية)، وبمواجهته اعترف بإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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