حبس عاطل متهم بتسهيل ممارسة الدعارة على مواقع التواصل

أمرت نيابة الوايلي بحبس عاطل، متهم بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة)، وبصحبته (ربة منزل- مقيمة بالقاهرة).وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزته على (هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.