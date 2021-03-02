وزيرة خارجية السودان: أزمات الحدود يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية

أكدت مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان، أن الموقف في الحدود السودانية متسارع، وتابعت نقول بوضوح أن مسألة الحدود فيما يخص الحدود السودانية موثقة بموجب اتفاقية 1902 التي تم على أساسها ترسيم الحدود، ولم يكن هناك مشكلة في اعتراف إثيوبيا في سيادة السودان على أراضيها، لكن هناك العديد من المزارعين الاثيوبيين استعمروها وعمروها.وأضافت وزيرة الخارجية السودانية، "في ظل هذا الواقع منفتحون لجعل المنطقة منطقة تعاون مشترك، نريد أن نصل إلى معادلات تعاونية مع كل جيراننا التي بحاجة لأراضي، ومسألة الحدود يمكن حلهه بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية".