إصابة 13 طالبا في انقلاب ميكروباص في ترعة بالدقهلية

أصيب 13 طالبا بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ميكروباص، كانت تقلهم أثناء عودتهم من الامتحانات بترعة كوم الدربي على طريق " تلبانه- شاوة" بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة عن إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بمياه ترعة كوم الدربي الموازية لطريق ( تلبانه - شاوة )، أمام قرية تلبانه بدائرة المركز.وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم استخراج السيارة و13 من مستقليها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري والأهالي، وجميعهم طلبة بالمعهد الديني الثانوي الازهري بقرية تلبانة متوجهين لمحال اقامتهم عقب أدائهم الامتحانات.وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة قيادة "ر. ر. ع"، 33 عاما، سائق، ومقيم قرية تلبانة دائرة مركز المنصورة، بمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته احدي السيارات بالاتجاه المقابل مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بمياه الترعة المشار إليها، ونجم عن ذلك إصابة مستقلي السيارة بكدمات وسحجات وانصراف 9 طلاب من المكان وتحويل 4 آخرين إلى مستشفى المنصورة الدولي وجميعهم يقيمون قرية " شاوة " دائرة مركز المنصورة.وبسؤال قائد السيارة والمصابين، أيدوا ذات المضمون واتهم المصابون قائد السيارة بالتسبب في الحادث، و لم يؤثر ذلك علي سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4724 لسنة 2021 جنح مركز شرطة المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.