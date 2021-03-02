20 ألف تركي يفرون إلى اليونان هربا من نظام أردوغان

كشف تقرير لمركز ستوكهولم للحرية، فرار 20 ألف مواطن تركي إلى اليونان هربا من النظام الحاكم في بلادهم خلال 4 سنوات ونصف، لافتا إلى محاولة الكثيرين الفرار بشكل غير قانوني بعد أن ألغت الحكومة جوازات سفر آلاف الأشخاص.وفرت مجموعات مكونة من 19 ألفا و653 مواطنا تركيا إلى اليونان المجاورة منذ محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016، وذلك نقلا عن سلطات اللجوء اليونانية.ووفقا للتقرير، طلب 9 آلاف مواطن تركي اللجوء في اليونان خلال أربع سنوات ونصف، وحصل ألفان منهم على وضع اللاجئ، فيما انتقل أكثر من نصف المواطنين الأتراك الذين فروا إلى اليونان إلى دول أوروبية أخرى.وبلغت الهجرة من تركيا إلى اليونان ذروتها منذ عام 2016 بسبب قمع الحكومة التركية للمعارضين السياسيين في أعقاب محاولة الانقلاب.وأشار التقرير إلى أن معظم الأتراك الذين يطلبون اللجوء في اليونان منتمين لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، والتي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء انقلاب 2016.وأضاف مكتب دعم اللجوء الأوروبي، أن 15834 مواطنا تركيا، قدموا طلبات للحصول على الحماية الدولية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2020، على الرغم من تدابير الطوارئ والقيود المفروضة على الحركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.ومنذ عام 2016، زاد عدد طلبات اللجوء التي قدمها مواطنون أتراك في ألمانيا بشكل كبير، ففي عام 2019 احتل طالبو اللجوء الأتراك المرتبة الثالثة بين أكثر المجموعات المسجلة بعد السوريين والعراقيين، وفقا لوكالة الهجرة واللاجئين.