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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبد الغفار» يتفقد لجان الامتحانات بالجامعات الخاصة والمعاهد العليا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:02 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
ريم محمود _ إسراء جمال
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تفقد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء عددًا من لجان الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 2021 بكليات الصيدلة، وإدارة الأعمال وطب الأسنان بجامعة المستقبل، يرافقه د. عبادة سرحان رئيس الجامعة، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وأكد الوزير أن الزيارة تأتي في إطار متابعته لانضباط سير العمل بلجان الامتحانات، والوقوف على التزام الجامعات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة للحفاظ على سلامة الجميع، مشيرًا إلى متابعته اليومية لسير الامتحانات داخل الجامعات منذ بدايتها.

وشدد عبدالغفار على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأشاد الوزير -خلال الجولة- بما لمسه من التزام بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا، موجهًا بالمعاقبة الفورية للمخالفين.

كما حرص الوزير على التأكد من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة فى مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الكمامات، وتعقيم المنشآت يوميًّا، والتأكد من سلامة استخدامها.

ووجه عبدالغفار بضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقًا للجداول المعلنة بالكليات، لضمان حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والعملية التعليمية، مشددًا على تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات في هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى قام الوزير أيضًا بتفقد سير الامتحانات داخل المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات، ومعهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالقاهرة الجديدة، رافقه خلالها أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.

وخلال الزيارة شدد الوزير على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول داخل المعاهد، وكلف سيادته رئيس قطاع التعليم بالمتابعة الدورية والميدانية، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعاهد؛ بما يضمن حسن سير العملية التعليمية وحماية الأساتذة والطلاب والعاملين.

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