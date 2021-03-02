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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:47 م
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كشف حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، آخر كواليس قضية شيكابالا قائد الفريق الحالي مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي فريقه الأسبق.
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