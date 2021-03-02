جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

وجّه الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بضرورة الالتزام والانضباط بكافة التعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية لكافة الطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، وفقًا للجداول المعلنة للكليات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس "كورونا" مع الحرص الدائم على توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب.جاء ذلك في أعقاب قيام الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة لتفقد أعمال الامتحانات بصالة (1) لكليات "التربية للطفولة المبكرة، الخدمة الاجتماعية، الحقوق"، وصالة (س) لطلاب كلية الطب والعيادات الطبية الملحقة بهم.وشدّد غريب على متابعة خطة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة والتي تمثلت في رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان وتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب لمنع التدافع والتزاحم وارتداء الطلاب والملاحظين للماسكات الطبية.كما اطمئن عللا حسن سير العملية الامتحانية وانتظامها بشكل دقيق والتأكد من تنظيم دخول الطلاب وترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر وقياس درجات الحرارة، موجهًا بمنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار أثناء الخروج من الامتحانات.وفي سياق متصل، تفقد غريب العيادات الطبية الملحقة بصالات الامتحانات والمجهزة بمختلف الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة في حالة ظهور أية حالات اشتباه بين صفوف الطلاب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والتي تتضمن الأدوات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية والمحاليل، إلى جانب تواجد الفرق الطبية من الأطباء والأخصائيين في جدول عمل دوري لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية.