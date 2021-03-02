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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حيثيات براءة سما المصري من سب ريهام سعيد: الرسائل بينهما متبادلة وليست مزعجة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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أودعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكم براءة سما المصري، من اتهامها بسب الإعلامية ريهام سعيد وشخص آخر، وإزعاج الأولى باستخدام وسائل الاتصال.

وقالت المحكمة، إنها فحصت أدلة الدعوى فداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند للمتهمة، ولم تجد مراسلات بين المجني عليها والمتهمة، كما أن المراسلات التي كانت بين المجني عليه الثاني والمتهمة كانت في صورة رسائل متبادلة ولم يبد الأول انزعاجه منها أو يطلب منها الكف عن مراسلته.

كما أنه لم يتم فحص هاتف المتهمة، وهو ما يشكك المحكمة، فضلا عن تراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لمدة 6 أشهر، وإنكار «سما المصري» الاتهامات المنسوب لها.

وتابعت المحكمة: «الثابت بالأوراق بعد مطالعتها، هو قيام المتهمة بمراسلة المجني عليه، وأن إنشائها لحسابها على تطبيق واتساب لم يكن لارتكاب جريمة وإنما تستخدمه في حياتها اليومية، وأنه في حالة استخدامه لارتكاب جريمة فإن ذلك معاقب عليه تحت مظلة قانوني العقوبات والاتصالات، ولا يخضع لنص المادة 27 من قانون تقنية المعلومات، وهو الأمر الذي تنهار معه الاتهامات المنسوبة لسما المصري، والمحكمة تقضي ببراءتها».

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة سما المصري مما نسب اليها، وبرفض الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بالمصاريف ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

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